Subaru Forester 2022: подробности обновления

Руководство японского автомобильного концерна Subaru готовится к началу серийного производства Forester. Машина относится к 2022 модельному году.

Фото: Subaru Subaru

Экстерьер будет отличаться за счет измененных фар головной оптики, модернизированного переднего бампера и решетки радиатора. Одновременно с доработкой кузова производитель уделил внимание технологическому оснащению модели.

Машина разработана на платформе Toyota e-TNGA. В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, включающая в себя 2,0 литровый турбомотор и электродвигатель. Суммарная мощность 204 и 218 лошадиных сил соответственно. Запас хода составляет 450 километров. Пару силовому агрегату составляет механическая или автоматическая коробка передач.

Subaru

Салон отличается тканевой отделкой, а также доработанными передними сиденьями, дополненными боковыми поддержками и встроенными подголовниками. Сзади у пассажиров достаточно много места для ног. Передняя панель выполнена из качественного пластика, а ее центральным элементом становится большой экран мультимедиа.

Subaru