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4 часа назад

Subaru Forester 2022 в России, все подробности обновления

Руководство японского автомобильного концерна Subaru готовится к началу серийного производства Forester. Машина относится к 2022 модельному году.

Subaru Forester 2022: подробности обновления
Фото: SubaruSubaru

Экстерьер будет отличаться за счет измененных фар головной оптики, модернизированного переднего бампера и решетки радиатора. Одновременно с доработкой кузова производитель уделил внимание технологическому оснащению модели.

Машина разработана на платформе Toyota e-TNGA. В движение автомобиль приводит гибридная силовая установка, включающая в себя 2,0 литровый турбомотор и электродвигатель. Суммарная мощность 204 и 218 лошадиных сил соответственно. Запас хода составляет 450 километров. Пару силовому агрегату составляет механическая или автоматическая коробка передач.

Subaru

Салон отличается тканевой отделкой, а также доработанными передними сиденьями, дополненными боковыми поддержками и встроенными подголовниками. Сзади у пассажиров достаточно много места для ног. Передняя панель выполнена из качественного пластика, а ее центральным элементом становится большой экран мультимедиа.

Subaru

Стоимость кроссовера пока не озвучивается. Производитель обещает, что транспортное средство будет представлено на российском рынке до конца текущего года. Также компания готовится показать полностью электрифицированную версию кроссовера.

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