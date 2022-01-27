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3 часа назад

Кабриолет Rolls-Royce Boat Tail стал самым дорогим автомобилем в мире

Некоторые автомобили стоят огромных денег. Такие машины выпускаются ограниченным тиражом по заказу очень богатых людей.

Кабриолет Rolls-Royce Boat Tail стал самым дорогим автомобилем в мире
Фото: Rolls-Royce Boat TailRolls-Royce Boat Tail

Rolls-Royce Boat Tail

Rolls-Royce Boat Tail

Самым дорогим автомобилем в мире на сегодняшний день признан кабриолет Rolls-Royce Boat Tail. Его стоимость составляет 28 млн долларов США, или 2,2 млрд рублей. Автомобиль построен в единственном экземпляре. Имя владельца не разглашается, но заявляется, что машину приобрела известная супружеская пара.

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire

Второе место в списке самых дорогих автомобилей в мире занимает 1500-сильный гиперкар Bugatti La Voiture Noire. Машина существует также в единственном экземпляре, а ее стоимость составляет 18,7 млн долларов, или 1,47 млрд рублей.

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

Гиперкар Bugatti Centodieci посвящен модели EB110. Всего было выпущено 10 экземпляров. Один такой автомобиль приобрел знаменитый футболист Криштиану Роналду. Каждый автомобиль собирается два года. Стоимость гиперкара составляет 9 млн долларов, или 709 млн рублей.

Maybach Exelero

Maybach Exelero

Гиперкар Maybach в 2011 году приобрел американский рэпер Birdman за 8 млн долларов, или за 630 млн рублей. Автомобиль был разработан еще в 2005 году. Под длинным капотом установлен двигатель V12 мощностью 700 лошадиных сил.

Bugatti Divo

Bugatti Divo

Замыкает пятерку самых дорогих автомобилей в мире гиперкар Bugatti Divo. Его стоимость составляет 5,8 млн долларов, или 456,7 млн рублей. Машина выпущена тиражом 40 экземпляров на базе модели Bugatti Chiron.

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