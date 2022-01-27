УАЗ оптимизирует модельный ряд

В ближайших планах Ульяновского автозавода - оптимизация модельного ряда, повышение качества продукции и дальнейшее развитие экспорта. Об этом говорится во вступительной колонке генерального директора УАЗа Адиля Ширинова в свежем номере заводской малотиражки "Панорама УАЗ" (N1 за 2022 год).

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Наиболее смущающий пункт - это оптимизация ряда. Очевидно, речь идет о сокращении количества моделей на конвейерах УАЗа. Сейчас предприятие выпускает внедорожники "Хантер" и "Патриот", "Пикап", а также легкие коммерческие автомобили "Профи", "Буханка" и "Головастик".

Ширинов отметил, что по итогам 2021 года УАЗ выпустил 41 тысячу внедорожников и грузовиков, динамика +16,7% относительно 2020 года. Поставки на экспорт увеличились на 57%, вдвое выросло производство грузовиков "Профи".

На 2022 год запланирован финальный этап оптимизации мощностей завода - из состава УАЗа уже выделены компонентные производства и непрофильные виды бизнеса. Сам Ульяновский автозавод будет состоять из цехов штамповки, сварки, окраски и конечной сборки.