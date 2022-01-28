Каким будет и когда появится серийный электрокар «Кама-1»

Компактный сити-кар «Кама-1» может выйти на российский рынок в 2024-2025 годах, сообщил в интервью RTVI глава КамАЗа и инвестор новой компании, которая займется выпуском электрокара, Сергей Когогин. Однако даты пока ориентировочные. Пока неизвестно, на какой площадке будет запущено производство: завод для «Камы-1» могут построить с нуля или же приобрести уже существующее предприятие. Помимо этого, серийная версия будет отличаться от прототипа и габаритами, и мощностью.

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Для разработки и производства серийной «Камы-1» создали отдельную компанию, одним из владельцев которой стал бизнесмен Рубен Варданян из списка богатейших людей России по версии Forbes. Доля КамАЗа в предприятии может составить 25 процентов, а вот Санкт-Петербургский политехнический университет, который участвовал в создании прототипа, в числе инвесторов не указан.

По словам Когогина, компактный электрокар пригодится в парках каршеринга и такси, а в секторе частных продаж новая компания не намерена соперничать с «большими кармейкерами, которые уже вложили огромные средства». Уставной капитал АО «Кама» составляет 720 миллионов рублей.

Серийная «Кама-1» будет совершенно новым автомобилем, обещал Когогин. Она окажется заметно больше прототипа 2020 года: в длину она достигнет 4,4 метра против 3,4 метров, в ширину – 1,8 метра, а в высоту – 1,66 метра. Снаряженная масса электрокара составит 1690 килограммов.