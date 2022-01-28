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30 минут назад

100-й бензин для прочистки мотора. Правда или миф?

Не так давно на российских АЗС появился бензин АИ-100. После этого многие автомобилисты стали уверять, что иногда стоит заливать такое топливо в свою машину, чтобы прочистить двигатель. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете", так ли это на самом деле.

Правда или миф: 100-й бензин чистит мотор?
Фото: Алексей Майшев / РИА НовостиАлексей Майшев / РИА Новости

"Октановое число бензина никак не отражает его моющие свойства. Влияет оно на несколько другие вещи. Дело в том, что бензин, а точнее топливо-воздушная смесь в камере сгорания, склонна к детонации.

Сам процесс детонации - это взрывообразное сгорание топливной смеси, во время которого цилиндро-поршневая группа начинает испытывать разрушительные нагрузки. И это плохо. Связано это явление в том числе и с тем, что при создании современных моторов в погоне за высоким КПД инженеры форсируют двигатели за счёт увеличения степени сжатия. Что может провоцировать разрушительную детонацию.

Поэтому для таких моторов применяется высокооктановый бензин, который в меньшей степени подвержен этим проблемам. Только и всего. Больше никаких чудесных свойств у него нет.

Так что вам необходимо использовать тот тип бензина, который рекомендован производителем. А если нужно осуществить очистку топливной системы, то для этого существуют специальные присадки. Можно использовать их.

Хотя существуют специальные спортивные разновидности топлива с кислородсодержащими присадками, которые возможно могут иметь эффект очистки топливной системы. Но найти подобное топливо на обычных заправках не получится", - отметил специалист.

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