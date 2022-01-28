Правда или миф: 100-й бензин чистит мотор?

Сам процесс детонации - это взрывообразное сгорание топливной смеси, во время которого цилиндро-поршневая группа начинает испытывать разрушительные нагрузки. И это плохо. Связано это явление в том числе и с тем, что при создании современных моторов в погоне за высоким КПД инженеры форсируют двигатели за счёт увеличения степени сжатия. Что может провоцировать разрушительную детонацию.