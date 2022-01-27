Два минуса и пять плюсов обновленного Kia Sportage

KIA Sportage недавно перенес плановый рестайлинг, с которым получил несколько важных для пользователей обновлений. Эксперты рассмотрели плюсы и минусы модели.

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Первое преимущество KIA Sportage - яркая внешность. Кроссовер имеет все возможности стать лидером в классе сегментов на рынке бюджетных машин. В этом ему помогает экстерьер, а именно рельефная решетка радиатора, оптика и подоконная линия. Все фирменные элементы не ушли во время проведения обновления.

Еще один плюс - двигатели, проверенные временем. Под капотом предлагается один из 2 бензиновых моторов. Самым популярным является 2-литровый на 150 л.с. Есть альтернатива - 2.4 на 184 л.с. Для любителей дизельного топлива тоже найдется свой вариант - 2-литровый двигатель на 185 л.с. В паре работает 8АКПП и 6МКПП.

К преимуществам можно отнести оптимальную стоимость. В исполнении Comfort автомобиль предлагается за 1 600 000 рублей. Богатое оснащение - сильная черта KIA Sportage. Производитель из Кореи всегда был щедрым на различные дополнения и опции. Поэтому в автомобиле есть пакет подогрева. Еще один плюс - развитая сеть дилеров и выгодные условия сервиса.