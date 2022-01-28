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32 минуты назад

Stellantis занята подготовкой бюджетной модели для России

Руководство автомобильного концерна Stellantis занимается разработкой бюджетного транспортного средства, созданного для российского рынка.

Stellantis готовит бюджетную модель для России
Фото: PSAPSA

Соответствующая информация была представлена во время последней пресс-конференции бренда, прошедшей 25 января. Торжественная презентация нового автомобиля состоится до конца текущего года. Серийное производство нового автомобиля будут осуществлять на заводе ПСМА Рус, расположенном в Калуге. Название машины пока не озвучено.

Для сборки будет задействована современная модульная платформа CMP. Главными конкурентами нового автомобиля станут ранее выпускаемые модели Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Partner. Подробные технические параметры пока не озвучиваются, учитывая сохранение конкуренции на мировом рынке.

В 2024 году производитель планирует начать сборку первых электрокаров. Но не исключено, что выпуск этих транспортных средств отложат из-за ряда проблем, в том числе связанных с нехваткой полупроводников.

Концерн Stellantis активно развивается на рынке, представляя новые машины, соответствующие основным требованиям безопасности, а также отличающиеся хорошим оснащением, включающим в себя продвинутую мультимедиа, а также систему предотвращения столкновений и функцию дорожной устойчивости.

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