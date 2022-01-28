Stellantis готовит бюджетную модель для России

Руководство автомобильного концерна Stellantis занимается разработкой бюджетного транспортного средства, созданного для российского рынка.

Фото: PSA PSA

Соответствующая информация была представлена во время последней пресс-конференции бренда, прошедшей 25 января. Торжественная презентация нового автомобиля состоится до конца текущего года. Серийное производство нового автомобиля будут осуществлять на заводе ПСМА Рус, расположенном в Калуге. Название машины пока не озвучено.

Для сборки будет задействована современная модульная платформа CMP. Главными конкурентами нового автомобиля станут ранее выпускаемые модели Citroen Berlingo, Opel Combo, Peugeot Partner. Подробные технические параметры пока не озвучиваются, учитывая сохранение конкуренции на мировом рынке.

В 2024 году производитель планирует начать сборку первых электрокаров. Но не исключено, что выпуск этих транспортных средств отложат из-за ряда проблем, в том числе связанных с нехваткой полупроводников.