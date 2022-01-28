В 2021 году Hyundai Santa Fe стал "чемпионом" России по угонам

Пандемия коронавируса повлияла на количество угонов в России в 2021 году. Из-за закрытых границ угнанную машину просто не удается перегнать в соседние с Россией государства. Сейчас задача многих угонщиков — незаметно перебить VIN-номер и продать машину подальше от крупных городов. При этом количество угонов по стране в прошлом году снизилось. Издание Autonews опросило представителей крупнейших страховых компаний и составило список самых угоняемых автомобилей в России в 2021 году.