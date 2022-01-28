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2 часа назад

Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым автомобилем в России в 2021 году

Пандемия коронавируса повлияла на количество угонов в России в 2021 году. Из-за закрытых границ угнанную машину просто не удается перегнать в соседние с Россией государства. Сейчас задача многих угонщиков — незаметно перебить VIN-номер и продать машину подальше от крупных городов. При этом количество угонов по стране в прошлом году снизилось. Издание Autonews опросило представителей крупнейших страховых компаний и составило список самых угоняемых автомобилей в России в 2021 году.

В 2021 году Hyundai Santa Fe стал "чемпионом" России по угонам
Фото: HyundaiHyundai

Так, в последнее время в России стали чаще угонять автомобили корейских марок. Самым популярным автомобилем у угонщиков в 2021 году стал кроссовер Hyundai Santa Fe. По данным «Альфастрахования», на него пришлось 12% от общего количества угонов. Второе место досталось Mitsubishi Outlander с 11% угонов. Третье место у Kia Rio — 10% угонов. Далее идут такие корейские автомобили как Kia Sportage, Kia Sorento и Hyundai Tucson. Подвержен угону бизнес-седан Toyota Camry, занявший седьмое место в рейтинге самых угоняемых автомобилей. Восьмое место досталось Volkswagen Polo, а замыкают рейтинг самых угоняемых автомобилей в России кроссовер Toyota RAV4 и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

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