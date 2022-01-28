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1 час назад

Ремонт батареи в гибридном Mercedes обошелся владельцу дороже, чем сама машина

Владелец гибридного Mercedes из Англии был неприятно удивлен, когда узнал, сколько ему придется заплатить за ремонт батареи. По словам мужчины, это стоит дороже, чем сам автомобиль, пишет LADBible.

Ремонт батареи в гибридном Mercedes оказался дороже машины
Фото: ladbible.comladbible.com

Как рассказал 63-летний Ранджит Сингху, он купил подержанную машину четыре года назад, заплатив £27 тыс. Автомобиль не беспокоил мужчину поломками, однако недавно у него вышла из строя электрическая батарея, поэтому владелец обратился в дилерский центр.

Ранджиту сказали, что аккумулятор можно починить, но замена детали обойдется ему в £15 тыс. — это дороже, чем на данный момент стоит машина Сингху.

«Мы проверили на сайте продаж, что моя машина сейчас стоит примерно £12850», — рассказал мужчина.

Пытаясь найти решение, Ранджит даже обращался за помощью к знакомому автомеханику, но тот сообщил, что более дешевых альтернатив нет.

«Папа очень разочарован и не знает, что делать с машиной. У пенсионера нет таких денег», — прокомментировала дочь мужчины.

Тем не менее, в Mercedes-Benz сообщили, что клиент был проинформирован о состоянии аккумулятора перед покупкой.

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