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1 час назад

Иностранцы назвали лимузин Aurus Senat китайской копией Rolls-Royce

Журналисты канала Russia Today подготовили фильм Kremlinmobile (Кремлемобиль) для иностранной аудитории о лимузине российского президента Aurus Senat. Видео размещено на youtube-канале RT Documentary. В фильме рассказывается о истории создания автомобиля, о его конструктивных особенностях, а также о безопасности лимузина.

Иностранцы сравнили лимузин Aurus Senat с китайской копией Rolls-Royce
Фото: ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org

В комментариях под видео иностранные зрители выразили свое мнение об автомобиле. Одни зрители заявили, что уважают усилия создателей машины и высказали мнение, что такой лимузин будет пользоваться популярностью на Ближнем Востоке. Кто-то даже назвал Aurus Senat произведением искусства. Однако большинство комментаторов сошлись на мнении, что российский Aurus Senat уж очень напоминает британский Rolls-Royce Phantom, но кажется его китайской копией. На момент публикации ролик о президентском автомобиле набрал свыше 430 000 просмотров.

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