Стоит ли покрывать автомобиль керамикой или жидким стеклом?

Со временем кузов транспортного средства теряет былую привлекательность и нуждается в доработке. Первыми страдают колесные диски и оптика, но чаще всего дефекты отмечаются на ЛКП - от пескоструя на поверхности появляются “канавки” и потертости. Несмотря на то что избежать такой неприятности не получится, у автомобилистов есть способ вернуть привлекательность кузова и обеспечить для него дополнительную защиту.

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Для обработки кузова, как правило, используют, керамику или жидкое стекло. Это разновидности составов, которые предназначены для защитного покрытия транспортного средства. Результатом обработки является появление пленки, которая блестит и выступает в роли защиты от механического воздействия. Кроме того, такая пленка обеспечивает гидрофобный эффект, отталкивая с поверхности грязь и воду. Вопрос, интересующий многих автовладельцев - какую обработку выбрать: жидким стеклом или керамикой.

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Для ответа на него следует обратиться к мнению экспертов, которые провели сравнение разных состав и установили преимущества и недостатки каждого. В исследовании рассматривались различные параметры - защитные свойства, внешний вид транспортного средства, срок службы и стоимость выполнения работ. В качестве образца взяли автомобиль С-класса.

Между керамикой и жидким стеклом есть несколько различий. Первое - стоимость. Жидкое стекло - более простой и бюджетный вариант защиты кузова автомобиля. Кроме того, индекс жесткости у такого состава ниже, что приводит к еще одному недостатку - меньший срок службы. Жидкое стекло, в отличие от керамики, может только создавать защитную пленку. К плюсам можно отнести сохранение свежести ЛКП, защитные свойства (от царапин и пескоструя), гидрофобный эффект и придание привлекательности. Недостатки у жидкого стекла тоже есть - небольшой срок службы и большие затраты на обслуживание.

Если рассматривать сроки службы, стоит брать во внимание производителя состава. К примеру, дорогое керамическое покрытие Ceramic Pro может служить до 3 лет, а Sensha - до 8 лет. Срок действия жидкого стекла, как правило, не превышает 2 лет. Еще один нюанс - в стоимость работ не включается подготовка транспортного средства - чистка и полировка. На данные процедуры уходит еще 2000 – 4000 рублей.

Многие автомобилисты идут по более простому пути - просто приобретают необходимое средство и проводят обработку самостоятельно. Это, действительно, экономит деньги, если сравнивать с детейлингом в студии. Но работать с жидким стеклом рекомендуется только при наличии опыта и навыков. Если упустить момент начала полимеризации, отполировать поверхность уже не получится. Вместо этого придется убирать слой абразивом. Еще один нюанс - для корректного нанесения состава требуются специальные лампы для запекания.