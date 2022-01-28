Стоит ли покрывать автомобиль керамикой или жидким стеклом?

Со временем кузов транспортного средства теряет былую привлекательность и нуждается в доработке. Первыми страдают колесные диски и оптика, но чаще всего дефекты отмечаются на ЛКП - от пескоструя на поверхности появляются “канавки” и потертости. Несмотря на то что избежать такой неприятности не получится, у автомобилистов есть способ вернуть привлекательность кузова и обеспечить для него дополнительную защиту.
Для обработки кузова, как правило, используют, керамику или жидкое стекло. Это разновидности составов, которые предназначены для защитного покрытия транспортного средства. Результатом обработки является появление пленки, которая блестит и выступает в роли защиты от механического воздействия. Кроме того, такая пленка обеспечивает гидрофобный эффект, отталкивая с поверхности грязь и воду. Вопрос, интересующий многих автовладельцев - какую обработку выбрать: жидким стеклом или керамикой.
Для ответа на него следует обратиться к мнению экспертов, которые провели сравнение разных состав и установили преимущества и недостатки каждого. В исследовании рассматривались различные параметры - защитные свойства, внешний вид транспортного средства, срок службы и стоимость выполнения работ. В качестве образца взяли автомобиль С-класса.
Между керамикой и жидким стеклом есть несколько различий. Первое - стоимость. Жидкое стекло - более простой и бюджетный вариант защиты кузова автомобиля. Кроме того, индекс жесткости у такого состава ниже, что приводит к еще одному недостатку - меньший срок службы. Жидкое стекло, в отличие от керамики, может только создавать защитную пленку. К плюсам можно отнести сохранение свежести ЛКП, защитные свойства (от царапин и пескоструя), гидрофобный эффект и придание привлекательности. Недостатки у жидкого стекла тоже есть - небольшой срок службы и большие затраты на обслуживание.
Если рассматривать сроки службы, стоит брать во внимание производителя состава. К примеру, дорогое керамическое покрытие Ceramic Pro может служить до 3 лет, а Sensha - до 8 лет. Срок действия жидкого стекла, как правило, не превышает 2 лет. Еще один нюанс - в стоимость работ не включается подготовка транспортного средства - чистка и полировка. На данные процедуры уходит еще 2000 – 4000 рублей.
Многие автомобилисты идут по более простому пути - просто приобретают необходимое средство и проводят обработку самостоятельно. Это, действительно, экономит деньги, если сравнивать с детейлингом в студии. Но работать с жидким стеклом рекомендуется только при наличии опыта и навыков. Если упустить момент начала полимеризации, отполировать поверхность уже не получится. Вместо этого придется убирать слой абразивом. Еще один нюанс - для корректного нанесения состава требуются специальные лампы для запекания.
Выбирать между керамикой и жидким стеклом следует исходя из бюджета. Если требуется вернуть привлекательность на непродолжительное время за небольшую сумму, лучше использовать жидкое стекло. Если же нужно обеспечить надежную защиту ЛКП и сохранить блеск кузова на 5 и более лет, подойдет керамика.