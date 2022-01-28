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2 часа назад

Появились первые снимки салона электровэна Volkswagen ID. Buzz

В Сети рассекретили интерьер электровэна Volkswagen ID. Buzz. Салон новинки показали впервые, и сразу на «живых» фотографиях: предполагается, что в объектив попала серийная версия, которая вскоре встанет на конвейер в Ганновере. Сделаны снимки были в ходе мероприятия Covered drive в Барселоне. Судя по ним, ID. Buzz многое перенял у других Volkswagen c индексом ID, но не обошлось и без некоторых уникальных штрихов.

Появились первые снимки салона электровэна Volkswagen ID. Buzz
Фото: © Vwidtalk© Vwidtalk

Салон заснятого экземпляра выполнен в белом и розовом цветах с оранжевыми вставками в дверных картах и передней панели. Конфигурация схожа с серийными собратьями по линейке – ID.3 и ID.4: вэну достался тот же мультируль, экраны мультимедийной системы цифровой приборной панели, хотя рамка последней выглядит слегка иначе. Среди явных отличий также оказались форма центральных дефлекторов (здесь они скругленные), под которыми расположилась подставка для пары бутылок.

Между сиденьями и в дверных картах расположены отсеки для хранения. Сами сиденья при этом выглядят более «плоскими», чем у ID.4: возможно, перед нами базовая версия, а более дорогим вариантам достанутся кресла с более развитой боковой поддержкой.

Vwidtalk
Vwidtalk

Что касается внешности электрокара, то пока Volkswagen показывал его только в легком камуфляже с уже привычными для новинок марки яркими разводами. На основе этих изображений энтузиасты недавно создали рендер серийного минивэна.

ID. Buzz построен на платформе MEB, которую делит с другими автомобилями Volkswagen. Он получит пассажирскую и грузовую версии, причем обе будут предлагаться с двухмоторной силовой установкой. Также обещаны два варианта батарей: емкостью 82 либо 111 киловатт-часов. В Европе продажи модели должны начаться до конца нынешнего года, а в США новинка появится в 2023 году.

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