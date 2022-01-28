Электрический Kia EV6 стартует в России во второй половине года

Первая полностью электрическая модель Kia будет официально представлена и в России – на российский рынок EV6 выйдет во второй половине 2022 года.

«Kia EV6 сочетает значительный запас хода с возможностями сверхбыстрой подзарядки, что выделяет его среди конкурентов. Это именно те две основные проблемы, из-за которых у людей еще остаются сомнения в электромобилях. Более того, за счет использования специализированной платформы для электромобилей Kia смогла в полной мере реализовать преимущества, которые дает компактность электромоторов. В итоге получился невероятно просторный и практичный автомобиль, – прокомментировал редактор журнала «What Car?» Стив Хантингфорд (Steve Huntingford). – Благодаря легкому ходу, выдающимся качеству и ездовому комфорту, конкурентоспособной цене и одним из лучших на рынке условиям гарантии, эффектный EV6 не только выглядит как автомобиль будущего, но и ощущается как наступившее будущее».

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«Для Kia высокая честь одержать победу в конкурсе «Автомобиль года» журнала «What Car?». И этот триумф еще раз демонстрирует, насколько успешные результаты дает наша приверженность стратегической идее перевода модельного ряда Kia на силовые установки, использующие электричество. EV6 демонстрирует наше постоянное стремление к тому, чтобы стать мировым лидером в сфере решений мобильности, соответствующих требованиям устойчивого развития, – прокомментировал награду президент и генеральный директор Kia Corporation Хо Сун Сонг (Ho Sung Song). – Наш план по расширению использования электрических силовых установок для нашего модельного ряда получил дополнительный стимул к развитию. К 2026 году в линейке появится 11 новых электромобилей. Согласно стратегии развития компании Plan S, со временем электромобили будут составлять основную часть мировых продаж Kia».