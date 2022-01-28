Как и где парковаться зимой

Зимой из-за сугробов и плохой работы коммунальных служб найти место для парковки значительно сложнее, чем в теплое время года. Эксперты дали ряд советов водителям, как можно решить проблему.

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Возите в багажнике лопату

Это самый простой и при этом очень эффективный лайфхак. Часто место на парковке никем не занято из-за того, что там снежная каша либо подъезд к нему преграждает оставленный снегоуборочной техникой снежный мини-бруствер.

Уезжайте и приезжайте раньше

Если вам подходит такой вариант из-за рабочего графика – ваши шансы найти место для парковки около дома или офиса увеличиваются. Разумеется, это правило работает не только зимой.

Выберите себе "правильный" автомобиль

Владельцам компактных моделей А- и В-класса всегда проще найти место, чтобы запарковаться, пишет "Авто.Mail.ru". Но есть и другой нюанс – большие колеса, солидный дорожный просвет под днищем и полный привод всегда помогут преодолеть снежные брустверы около пустующих мест на стоянке или "раскатать" неубранную снежную кашу. Так что внедорожникам и кроссоверам часто тоже просто запарковаться, особенно зимой.