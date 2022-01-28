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1 час назад

АвтоВАЗ остановил продажи внедорожника Lada Niva Travel

Тольяттинский автогигант АвтоВАЗ приостановил реализацию модели Lada Niva Travel с 28 января 2022 года. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн», в распоряжении которого оказалось письмо руководства завода, направленное официальным дилерам Lada. В нем указано, что компания ограничивает сбыт всех непроданных на данный момент внедорожников, которые находятся у дилеров, «с целью гарантирования потребительских свойств». Когда запрет будет снят, пока не сообщается.

АвтоВАЗ остановил продажи внедорожника Lada Niva Travel
Фото: © Lada© Lada

Вместе с письмом-распоряжением о приостановке продаж дилеры Lada получили список VIN-номеров автомобилей, которые оказались затронуты. По данным портала, в нем числятся почти 2700 внедорожников Niva Travel.

При этом Niva Travel – единственная «Нива», которую сейчас выпускают на линии СКП Niva в Тольятти. Ранее на этой неделе стало известно, что Niva Legend перестали производить, причем как в трех-, так и в пятидверной конфигурациях. Сколько продлится пауза в сборке одного из самых ходовых внедорожников российском рынке, также неясно, но ее вероятной причиной называют долгоиграющий дефицит комплектующих.

Niva Travel вышла на рынок в прошлом году, заменив устаревшую Chevrolet Niva. Как и «Шнива», как ее прозвали в народе, модель оснащается 1,7-литровым мотором мощностью 80 лошадиных сих, пятиступенчатой механической коробкой передач и системой постоянного полного привода. На сегодняшний день цена внедорожника лежит в диапазоне от 879 900 до 1 045 900 рублей.

Если проблемы с реализацией не нарушат планы АвтоВАЗа, в ближайшее время Niva Travel должна обзавестись «черной» спецверсией под названием Black, которую автомобилю прочили еще с декабря. Ее особенности – черные колесные диски, тонировка, черные накладки на пороги, бамперы, колесные арки, а также корпуса внешних зеркал.

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