АвтоВАЗ остановил продажи внедорожника Lada Niva Travel

Тольяттинский автогигант АвтоВАЗ приостановил реализацию модели Lada Niva Travel с 28 января 2022 года. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн», в распоряжении которого оказалось письмо руководства завода, направленное официальным дилерам Lada. В нем указано, что компания ограничивает сбыт всех непроданных на данный момент внедорожников, которые находятся у дилеров, «с целью гарантирования потребительских свойств». Когда запрет будет снят, пока не сообщается.

Фото: © Lada © Lada

Вместе с письмом-распоряжением о приостановке продаж дилеры Lada получили список VIN-номеров автомобилей, которые оказались затронуты. По данным портала, в нем числятся почти 2700 внедорожников Niva Travel.

При этом Niva Travel – единственная «Нива», которую сейчас выпускают на линии СКП Niva в Тольятти. Ранее на этой неделе стало известно, что Niva Legend перестали производить, причем как в трех-, так и в пятидверной конфигурациях. Сколько продлится пауза в сборке одного из самых ходовых внедорожников российском рынке, также неясно, но ее вероятной причиной называют долгоиграющий дефицит комплектующих.

Niva Travel вышла на рынок в прошлом году, заменив устаревшую Chevrolet Niva. Как и «Шнива», как ее прозвали в народе, модель оснащается 1,7-литровым мотором мощностью 80 лошадиных сих, пятиступенчатой механической коробкой передач и системой постоянного полного привода. На сегодняшний день цена внедорожника лежит в диапазоне от 879 900 до 1 045 900 рублей.