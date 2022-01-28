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1 час назад

Какой штраф за аварию в 2022 году для виновника ДТП?

Если на дороге произошло ДТП, значит, в этом обязательно кто-то виноват. По закону просто не бывает происшествия, в котором никто не виновен. Результат всего — вынесение постановления с наказанием.

Какой штраф за аварию в 2022 году для виновника ДТП?
Фото: Car.ruCar.ru

За сам факт ДТП в 2022 году штрафа нет. Но есть штрафы, которые выписывают после ДТП, за нарушения, связанные с ним. Это может быть наказание за то, что привело к аварии. Санкции при авариях делят на несколько групп:

Большинство постановлений выписывают за нарушения, из-за которых водитель спровоцировал аварию.Под штрафом при ДТП, как правило, понимают наказание, которое назначается виновнику за пострадавших людей или прочие нарушения.

Если произошла мелкая авария в которой нет пострадавших, то виновнику может быть выписан штраф. Размер его от 2500 руб. до 5000 руб. Также могут лишить водительского удостоверения на 1-1.5 года.

Если в аварии есть пострадавшее лицо, нанесен вред здоровью средней тяжести, назначается штраф от 10000 до 25000 руб. или лишают свободы на 1.5-2 года.

За аварию с тяжким вредом здоровью для пострадавшего виновного могут ограничить свободы на несколько лет, назначить принудительные работы до 2 лет. В данном случае будет задействован уголовный кодекс.

Если в результате аварии вред был причинен только ее виновнику, наказания не будет. Штраф также может быть назначен после аварии. Например, если водитель забыл выставить соответствующий знак, покинул место ДТП и прочее.

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