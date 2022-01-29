Эксперт перечислил ежедневные проверки в автомобиле зимой

«Потому что они очень быстро примерзают, выходят из строя, соответственно, водителю потом плохо видно в зимнее время. Нельзя оставлять бачок омывателя без омывающего средства, потому что дороги поливают кислотой, и, если не работает омыватель, у вас будет мутное лобовое стекло», — рассказал Канаев.