Главные плюсы и минусы автомобиля Audi TT

Спортивные автомобили немецкого бренда Audi всегда отличались определенными техническими параметрами, а также дорожной устойчивостью, многофункциональностью, динамичностью и оснащением.
Яркой моделью марки становится TT, востребованный среди истинных ценителей скорости и безопасности одновременно.
Транспортное средство оснащается бензиновым турбированным двигателем, мощностью от 150 до 225 лошадиных сил. В 2003 году поступила модификация с двигателем VR6 3.2, мощность которого составляет 250 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач и задний привод.
К преимуществам можно отнести качество сборки основных элементов, высокий уровень безопасности, хорошее оснащение, экономичность, улучшенная компоновка кузова, переработанная подвеска и просторный салон.
Несмотря на то, что это премиальный автомобиль, недостатки у него тоже есть. Среди них наиболее яркими являются возможность эксплуатации только по ровным дорогам, плохая обзорность, дорогостоящее техническое обслуживание, высокая стоимость запасных частей.
Позволить себе такое транспортное средство могут только обеспеченные водители, которые могут позволить себе такой спортивный автомобиль, несмотря на все его особенности и нюансы, озвученные производителем.