Главные плюсы и минусы автомобиля Audi TT

Спортивные автомобили немецкого бренда Audi всегда отличались определенными техническими параметрами, а также дорожной устойчивостью, многофункциональностью, динамичностью и оснащением.

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Яркой моделью марки становится TT, востребованный среди истинных ценителей скорости и безопасности одновременно.

Транспортное средство оснащается бензиновым турбированным двигателем, мощностью от 150 до 225 лошадиных сил. В 2003 году поступила модификация с двигателем VR6 3.2, мощность которого составляет 250 лошадиных сил. Вместе с ним работает автоматическая коробка передач и задний привод.

К преимуществам можно отнести качество сборки основных элементов, высокий уровень безопасности, хорошее оснащение, экономичность, улучшенная компоновка кузова, переработанная подвеска и просторный салон.

Несмотря на то, что это премиальный автомобиль, недостатки у него тоже есть. Среди них наиболее яркими являются возможность эксплуатации только по ровным дорогам, плохая обзорность, дорогостоящее техническое обслуживание, высокая стоимость запасных частей.