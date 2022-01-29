12 самых безопасных авто по итогам краш-тестов

По традиции, самый высокий уровень безопасности демонстрируют модели известных во всём мире марок Toyota, Volvo, Lexus, Hyundai и Mercedes.

Фото: Toyota Toyota

Безопасность автомобиля, пожалуй, одна из самых главных характеристик наряду с динамическими качествами. Оценивают машины на предмет безопасности по разным методикам. Наиболее известные из них — IIHS, NHTSA, EuroNCAP и ADAC. В рамках краш-тестов безопасность автомобилей оценивается по пяти основным критериям, в том числе на предмет устойчивости к боковым и фронтальным ударам, прочности креплений сидений и работы системы экстренного торможения. Автомобили проверяют на прочность как в небольших, так и серьёзных ДТП. А по результатам тестов составляется топ самых надёжных автомобилей. О них сейчас и пойдёт речь.

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В новой подборке мы собрали самые безопасные легковые автомобили по версии Euro NCAP. В рейтинг вошли 12 машин разных брендов — от японцев и немцев до американцев и корейцев.

Seat Tarraco. Это испанский родственник немецкого компактного кроссовера Volkswagen Tiguan, который оснащён передними подушками безопасности, системой экстренного торможения и контроля скорости. Это самый безопасный внедорожник по версии Euro NCAP.

Результаты краш-теста Seat Tarraco:

Уровень защиты водителя — 97%.Уровень защиты пассажира — 84%.Уровень защиты пешеходов — 79%.

Ford Explorer. В этом среднеразмерном кроссовере американский автогигант Ford реализовал множество современных технологий, чтобы сделать его максимально безопасным. Помимо привычных систем безопасности также есть функция предупреждения о лобовом столкновении и система автоматического экстренного торможения.

Hyundai Santa Fe. Новое поколение популярного кроссовера с корейскими корнями имеет прочный кузов с жёсткими элементами горячей штамповки. Прочность кузова по сравнению с предшественниками увеличилась в 2,5 раза. Помимо прочного кузова у Hyundai Santa Fe есть масса систем помощи водителю — от адаптивного круиз-контроля до системы удержания в полосе и предотвращения аварий при перестроении. Также есть шесть подушек безопасности.

Результаты краш-теста Hyundai Santa Fe:

Уровень защиты водителя — 94%.Уровень защиты пассажира — 88%.Уровень защиты пешеходов — 67%.

Hyundai Palisade. Этот внедорожник из Южной Кореи получил высокие оценки по итогам краш-тестов. Высокий уровень безопасности ему обеспечивают фирменные системы помощи водителю, в том числе адаптивный круиз-контроль и система обнаружения пешеходов.

Toyota Highlander. В рейтинг самых безопасных автомобилей вошёл ещё один SUV, на этот раз из Японии. Он может похвастаться высоким уровнем надёжности и безопасности благодаря фирменному пакету опций Toyota Safety Sense, который включает в себя функцию предупреждения о фронтальном столкновении, динамический круиз-контроль, автоматическое переключение света фар. Есть даже система контроля за уровнем усталости водителя.

Peugeot 508. Вошёл в дюжину самых безопасных автомобилей по результатам краш-тестов и лифтбек французской марки с системой ночного видения, адаптивным круиз-контролем, системой экстренного автоторможения, функцией контроля слепых зон и современными парктрониками.

Результаты краш-теста Peugeot 508:

Уровень защиты водителя — 96%.Уровень защиты пассажира — 86%.Уровень защиты пешеходов — 71%.

Mercedes-Benz G-Class. Рестайлинговый «гелик» 2018 года тоже попал в число самых безопасных автомобилей благодаря более лёгкому, объёмному и в то же время жёсткому кузову и многочисленным системам пассивной и активной безопасности, в числе которых боковые подушки безопасности, электронная система экстренного торможения, контроля скорости и удержания в полосе.

Результаты краш-теста Mercedes-Benz G-Class:

Уровень защиты водителя и пассажиров — 90%.Уровень защиты детей — 83%.Уровень защиты пешеходов и велосипедистов — 78%.

Honda CR-V. Компактный кроссовер из Страны восходящего солнца тоже вошёл в число самых безопасных автомобилей на рынке. В числе его преимуществ — прочный кузов, подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и предотвращения столкновения.

Результаты краш-теста Honda CR-V:

Уровень защиты водителя и пассажиров — 93%.Уровень защиты детей — 83%.Уровень защиты пешеходов и велосипедистов — 70%.

Mazda 6. Нашлось место в числе самых безопасных автомобилей и текущему поколению седана Mazda 6 с адаптивным круиз-контролем, системой кругового обзора и мониторинга слепых зон, экстренного торможения и другими опциями для максимальной безопасности на дорогах.

Lexus NX. Этот компактный кроссовер имеет пакет систем безопасности Lexus Safety System+ с различными опциями для безопасности и помощи водителю.

Volvo V60 и S60. Автомобили Volvo издавна славятся высокой безопасностью. Поэтому неудивительно, что эти универсал и седан тоже попали на первые места в рейтинге самых безопасных авто.

Результаты краш-теста Volvo V60 и S60:

Уровень защиты водителя — 96%.Уровень защиты пассажиров — 84%.Уровень защиты пешеходов и велосипедистов — 74%.

BMW X5. Этот немец вошёл в число самых безопасных кроссоверов. В его арсенале стандартный набор систем безопасности — от подушек безопасности до системы экстренного торможения и система помощи движению в полосе.

Результаты краш-теста BMW X5: