В России запатентовали новый кроссовер Toyota Corolla Cross

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились изображения Toyota Corolla Cross. Весной прошлого года Toyota уже получала патент на компактный кроссовер, но в версии для Таиланда, а теперь защитила дизайн японской модификации, у которой есть ряд особенностей. Несмотря на то что модель запатентовали в нашей стране уже дважды, ее появление в российской линейке Toyota пока никак не анонсировалось.

Фото: ФИПС ФИПС

Версия Toyota Corolla Cross для Японии отличается слегка измененной решеткой радиатора, расположенной ниже, чем у «тайского» кроссовера, широко расставленными противотуманными фарами и иной графикой передней оптики с изогнутыми светодиодными полосками дневных ходовых огней. Также у автомобиля нет рельефной накладки на задней бампер и антенны-«плавника» на крыше, а рамки дверей выкрашены в цвет кузова.

ФИПС

Что касается интерьера, то здесь оформление кроссовера для домашнего рынка повторяет версии для других стран. Автомобиль оснащен мультимедийной системой с девятидюймовым экраном, позаимствованным у седана Corolla, двухзонным климат-контролем, люком на крыше и электроприводом двери багажника, который открывается «без рук».

Toyota Corolla Cross для Японии

Кроссовер базируется на упрощенном варианте «тележки» TNGA-C, которую делит с C-HR, а по размеру он сравним с Hyundai Tucson. Базовому Corolla Cross положен 140-сильный 1,8-литровый атмосферный двигатель, работающий в тандеме с вариатором, а альтернативной служит бензоэлектрическая силовая установка на базе того же мотора 1.8. По умолчанию привод передний, но за доплату доступна полноприводная трансмиссия e-Four с дополнительным электромотором на задней оси.