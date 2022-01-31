Компания Lexus превратит Toyota Highlander в кроссовер TX, утверждает портал Kurdistan Automotive Blog. Большой трёхрядный вседорожник Lexus разделит с исходником модульную платформу TNGA-K с поперечным расположением двигателя, а гамма будет состоять из бензиновой версии TX 350 и гибридной модификации TX 500 h. Хотя соответствующие сочетания были запатентованы в США осенью 2020 года, серийный Lexus TX не выйдет на рынок раньше 2023 года.
Слухи о семиместном кроссовере Lexus ходят почти восемь лет, причём автопроизводитель изначально выбирал между выпуском длиннобазного RX и разработкой отдельной модели, но решил сделать ставку на RX L.
Жизненный цикл Lexus RX четвёртого поколения подходит к концу, так что исключать разработку двух кроссоверов (RX и TX) вместо одного исключать нельзя. Что касается моторной гаммы TX, то наиболее вероятна частичная унификация с Highlander — тогда TX 350 получит обычный 3,5-литровый V6, а TX 500 h гибридную силовую установку на его основе.
Впрочем, никаких официальных подтверждений того, что Lexus TX находится в разработке, нет. Ближайшей новинкой японского премиум-бренда должен стать электрический кроссовер RZ — он уже рассекречен частично, но салон не показан, а гамма двигателей и рынки сбыта не подтверждены.