Компания Lexus превратит Toyota Highlander в кроссовер TX, утверждает портал Kurdistan Automotive Blog. Большой трёхрядный вседорожник Lexus разделит с исходником модульную платформу TNGA-K с поперечным расположением двигателя, а гамма будет состоять из бензиновой версии TX 350 и гибридной модификации TX 500 h. Хотя соответствующие сочетания были запатентованы в США осенью 2020 года, серийный Lexus TX не выйдет на рынок раньше 2023 года.

Фото: kurdistan_automotive_blog_ / Mag-X kurdistan_automotive_blog_ / Mag-X

Слухи о семиместном кроссовере Lexus ходят почти восемь лет, причём автопроизводитель изначально выбирал между выпуском длиннобазного RX и разработкой отдельной модели, но решил сделать ставку на RX L.

Жизненный цикл Lexus RX четвёртого поколения подходит к концу, так что исключать разработку двух кроссоверов (RX и TX) вместо одного исключать нельзя. Что касается моторной гаммы TX, то наиболее вероятна частичная унификация с Highlander — тогда TX 350 получит обычный 3,5-литровый V6, а TX 500 h гибридную силовую установку на его основе.