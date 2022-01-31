Новые автомобили в 2022 году могут подорожать на 20%

Есть и более положительные прогнозы с ростом цен только на 10%, но снижения стоимости машин не прогнозирует никто

Фото: Сергей Коньков / ТАСС Сергей Коньков / ТАСС

«Продолжающиеся инфляционные процессы, рост валютных курсов, а также угроза новых коронавирусных ограничений будут толкать цены вверх», — Андрей Ольховский, гендиректор ГК «Автодом».

В России до конца 2022 года ждут роста цен на новые автомобили на 10-20%. Как стало известно «Max-Cars», такие прогнозы делают аналитики и представители автодилеров. Для этого есть сразу несколько факторов, которые могут влиять на ситуацию на рынке:

курс валют, меры из-за роста заболеваемости, инфляция, проблемы с логистикой, производство чипов.

Как ожидает Ольховский, стоимость импортных моделей автомобилей может вырасти на 20%. Роста в 10% ждет более оптимистичный Алексей Муханов, глава группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру».

Правда, эксперты ждут снижения дилерских наценок. Из-за дальнейшего роста рекомендованных розничных цен дилеры просто не смогут больше повышать маржинальность. Уже сегодня есть сообщения о том, что россияне отказываются от покупки новых машин на фоне резкого роста цен на них.

Представитель CarClick.ru Сергей Пигалки прогнозирует рост цен на новые автомобили в 2022 году на 10-15%.

Аналитики указывают, что рост средних цен на машины в 2021 году в большей степени обусловлен допами дилеров, чем реальным ростом стоимости. По статистике «Газпромбанка Автолизинга», в среднем около половины наценки приходится на рост РРЦ, тогда как остальное – это следствие дефицита машин в салонах.