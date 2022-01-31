За год число нарушений ПДД в Москве выросло на 2 млн

В 2021 году столичная Госавтоинспекция выявила более 32,5 млн нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Всего в прошлом году зафиксировали на 2,2 млн нарушений больше, чем было выявлено в столице по итогам 2020 года.

Фото: ТАСС ТАСС

При помощи дорожных камер автоматической фиксации в прошлом году вынесли более 30,78 млн постановлений по делам об административных правонарушениях. Количество нарушений, зафиксированных таким способом, увеличилось на 2,28 млн шт. (28,5 млн постановлений «с камер» в 2020-м).

По данным картографической компании «2ГИС» на конец 2021 года, в Москве установлено около 5 тыс. камер, фиксирующих нарушения ПДД. Больше всего камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, находится в Тверском, Таганском и Пресненском районах Москвы — 154, 115 и 105 соответственно. Самый распространенный тип устройств фиксации нарушений в Москве — камеры контроля скорости (60% от общего количества).

Ранее сообщалось, что система слежения за автомобилями «Паутина» заработает по всей России осенью 2022 года.