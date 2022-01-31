Россия стала второй в Европе по дешевизне бензина

Средняя цена на бензин в России составляет 51,3 рубля за литр. Это один из самых низких показателей в Европе. В рейтинге, составленном специалистами РИА Рейтинг, представлены данные из 32 стран. И Россия занимает второе место, пишет РИА Новости.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Александр Рюмин/ТАСС

На первом — Казахстан. В республике бензин в среднем стоит 35,7 рубля. На третьей строке оказалась Белоруссия. Там в пересчете на российские рубли литр АИ-95 в среднем стоит около 61 рубля.