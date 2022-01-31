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4 часа назад

Цена самого доступного автомобиля Hyundai превысила 1 млн рублей

В России увеличились рекомендованные розничные цены почти всех моделей марки Hyundai. Машины стали дороже на 30-60 тыс. рублей, следует из информации на официальном сайте производителя. Теперь самый доступный автомобиль корейской компании на российском рынке, Hyundai Solaris, стоит дороже 1 млн рублей.

Цена самого доступного автомобиля Hyundai превысила 1 млн рублей
Фото: HyundaiHyundai

Седан Hyundai Solaris подорожал на 35 тыс. рублей. В базовой комплектации он стоит 1 млн 5 тыс. рублей. Второй самый доступный седан Hyundai, модель Elantra, обойдется минимум в 1,59 млн руб. — прибавка составила 30 тыс. руб.

Самый популярный кроссовер иностранной марки в России, Hyundai Creta, подорожал на 50 тыс. руб. и теперь стоит от 1,35 млн руб. Также прайс-листы изменились у седана Sonata (1,96 млн руб.) и кроссоверов Tucson (2,06 млн руб.), Palisade (3,78 млн руб.) и Santa Fe (2,81 млн руб.). Последняя модель отметилась самой большой прибавкой в 60 тыс. руб.

По данным аналитиков, в декабре 2021 года средняя цена отечественной Lada Vesta была еще выше, чем у Hyundai Solaris.

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