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35 минут назад

В России отзывают Volkswagen Tiguan из-за риска ДТП

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 445 кроссоверов Volkswagen Tiguan, реализованных в 2018 году. Об этом сообщил Росстандарт. Причиной стали отклонения в процессе производства, которые могут привести к аварии.

В России отзывают Volkswagen Tiguan
Фото: VolkswagenVolkswagen

На некоторых кроссоверах Tiguan могут быть установлены тягово-сцепные устройства (ТГУ) с неисправным запорным механизмом поворотного модуля. Из-за этого при выдвигании ТГУ могут не фиксироваться.

«Нельзя полностью исключить, что правильно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься. Это может привести к ДТП», — рассказали в ведомстве.

У отозванных автомобилей проверят тягово-сцепные устройства и при необходимости заменят поворотный модуль. Все работы для владельцев будут бесплатными.

В 2021 году в России было отозвано почти 325 тыс. ед. транспортных средств, что в два раза меньше, чем по итогам двух прошлых лет.

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