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2 часа назад

Компания Hyundai подняла цены на семь моделей автомобилей в России

Компания Hyundai поняла цены практически на весь модельный ряд, предлагаемый в России. Южнокорейский производитель пересмотрел ценовую политику, семь моделей популярного бренда стали дороже.

Hyundai подняла цены в России на семь моделей
Фото: Car.ruCar.ru

Прайс-листы изменены в отношении популярных среди россиян моделей на 30-60 тысяч рублей, подорожание составляет в пределах 1,1-3,7%. Востребованный среди автолюбителей седан Elantra доступен от 1 60 000 до 1 800 000 рублей, прибавка составила 30 тысяч рублей. За ним следует не менее популярная модель Solaris, стоимостью от 1 000 000 до 1 300 000 рублей. Машина стала дороже на 35 тысяч рублей.

Подорожал и кроссовер Tucson на 50 тысяч рублей. Ранее базовая версия машины предлагалась за 2 059 000 рублей. Компактный представитель SUV-сегмента Creta стал дороже на такую же сумму, в базовой комплектации машина была доступна за 1 300 000 рублей.

Популярный среди многих российских автолюбителей кроссовер Santa Fe также подорожал, ценник изменился на 60 тысяч рублей за начальную комплектацию. Машина была доступна ранее за 2 814 000 рублей. Стал дороже и автомобиль Hyundai Sonata, на 40 тысяч рублей.

Базовый вариант модели можно было приобрести за 1 964 000 рублей. Автомобиль Palisade стал дороже на 50 тысяч рублей. Ранее машина была доступна за 3 779 000 рублей.

Как показывает статистика, это далеко не последнее подорожание автомобилей марки в текущем году.

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