Стала известна причина запрета на продажу Lada Niva Travel

В конце прошлой недели стало известно, что дилеры АвтоВАЗа получили письмо, в котором автопроизводитель требовал прекратить реализацию непроданных экземпляров Lada Niva Travel. Появилась информация, по какой причине завод выпустил такое распоряжение.

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Ограничения коснулись 2.7 тысячи внедорожников Niva Travel. Группа Avtograd news сообщает, что запрет на продажу поступил из-за нескольких случаев возгорания модели: предположительно, очаг находился в моторном отсеке. Возможная причина: перетирание плюсового провода стартера.

Все три случая признаны гарантийными. Ведётся расследование, по итогам которого автопроизводителем будут разработаны меры по устранению дефекта.