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1 час назад

Запрет на продажу Lada Niva Travel поступил из-за угрозы пожара

В конце прошлой недели стало известно, что дилеры АвтоВАЗа получили письмо, в котором автопроизводитель требовал прекратить реализацию непроданных экземпляров Lada Niva Travel. Появилась информация, по какой причине завод выпустил такое распоряжение.

Стала известна причина запрета на продажу Lada Niva Travel
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Ограничения коснулись 2.7 тысячи внедорожников Niva Travel. Группа Avtograd news сообщает, что запрет на продажу поступил из-за нескольких случаев возгорания модели: предположительно, очаг находился в моторном отсеке. Возможная причина: перетирание плюсового провода стартера.

Все три случая признаны гарантийными. Ведётся расследование, по итогам которого автопроизводителем будут разработаны меры по устранению дефекта.

В 2021 году Lada Niva Travel и Niva Legend стали вторыми в топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников. Цены на модель стартуют от 879 900 рублей.

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