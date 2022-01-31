Обновленную гоночную Lada Vesta случайно рассекретили в Сети

В официальном аккаунте «Сочи Автодром» опубликовали серию фотографий с учебных сборов пилотов Российской автомобильной федерации. В галерее заметили снимок с закамуфлированной гоночной Lada Vesta, который затем был удален. Avtograd news предположил, что фотография попала в подборку случайно и на ней запечатлен обновленный прототип, который придет на смену нынешней спортивной Весте команды Lada Sport Rosneft в кольцевых гонках.

Фото: © Avtograd news / vk.com © Avtograd news / vk.com

У прототипа на снимке высокое антикрыло на корме и расширенные колесные арки, однако аэродинамический обвес пока выглядит недоработанным — можно предположить, что это временные решения. Официального подтверждения тому, что на фотографии запечатлена именно обновленная версия Vesta Sport TCR, пока нет.

Актуальная Vesta Sport TCR разработана в соответствии с техническими требованиями международной серии TCR International Series, имеет международную омологацию и участвует в Российской серии кольцевых гонок в топовом классе Туринг. Такая Веста оснащена 340-сильным турбированным двигателем, подготовленным совместно со специалистами компании ORECA. Пару мотору составляет секвентальная коробка передач с подрулевыми переключателями.