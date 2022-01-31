83-летний британец всю жизнь ездил без водительских прав

Полиция Великобритании задержала мужчину 1938 г. р., который за свою 70-летнюю практику вождения никогда не получал водительских прав.

Как рассказал сам нарушитель, автомобилем он управляет с 1950 года, но за это время его ни разу не останавливали для проверки документов. Также мужчина никогда не попадал в ДТП, поэтому ему не понадобились ни водительское удостоверение, ни страховка.

Гражданин проживает в городке с населением около 30 тысяч человек, он всю жизнь передвигался на неприметных автомобилях и не нарушал правила, по-видимому, это и помогло ему за 72 года ни разу не встретиться с полицейскими на дороге.