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48 минут назад

83-летний британец всю жизнь ездил без водительских прав

Полиция Великобритании задержала мужчину 1938 г. р., который за свою 70-летнюю практику вождения никогда не получал водительских прав.

83-летний британец всю жизнь ездил без водительских прав
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Как рассказал сам нарушитель, автомобилем он управляет с 1950 года, но за это время его ни разу не останавливали для проверки документов. Также мужчина никогда не попадал в ДТП, поэтому ему не понадобились ни водительское удостоверение, ни страховка.

Гражданин проживает в городке с населением около 30 тысяч человек, он всю жизнь передвигался на неприметных автомобилях и не нарушал правила, по-видимому, это и помогло ему за 72 года ни разу не встретиться с полицейскими на дороге.

Теперь британцу предстоит заплатить штраф за управление автомобилем без прав и страховки, а также оформить все документы на машину, иначе ему придется навсегда расстаться со своим транспортным средством.

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