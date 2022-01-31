Китайцы начали переделывать Toyota Land Cruiser 200 в Toyota Land Cruiser 300

Очереди на внедорожник Toyota Land Cruiser растянулась на четыре года. Сложившейся ситуацией воспользовалось китайское тюнинг-ателье GBT, которое за минимальную стоимость превращает Toyota Land Cruiser 200 в Toyota Land Cruiser 300. Ателье предлагает комплект переделок, который включает решетку радиатора и бампера. Также устанавливаются передние и задние фары в стилистике TLC300, другой капот и даже дверь багажника. Все детали устанавливаются в штатные места и не требую серьезных конструктивных изменений автомобиля. Стоимость превращения составляет от 2500 до 4550 долларов.