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1 час назад

Китайцы начали переделывать Toyota Land Cruiser 200 в Toyota Land Cruiser 300

Очереди на внедорожник Toyota Land Cruiser растянулась на четыре года. Сложившейся ситуацией воспользовалось китайское тюнинг-ателье GBT, которое за минимальную стоимость превращает Toyota Land Cruiser 200 в Toyota Land Cruiser 300. Ателье предлагает комплект переделок, который включает решетку радиатора и бампера. Также устанавливаются передние и задние фары в стилистике TLC300, другой капот и даже дверь багажника. Все детали устанавливаются в штатные места и не требую серьезных конструктивных изменений автомобиля. Стоимость превращения составляет от 2500 до 4550 долларов.

Китайцы начали переделывать Toyota Land Cruiser 200 в Toyota Land Cruiser 300
Фото: ufocar.ruufocar.ru
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