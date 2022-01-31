Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+2° в 
USD 77.47EUR 86.50
Войти в почту
4 часа назад

Tesla Model S возглавила рейтинг самых ненадежных электрокаров

Немецкая Ассоциация органов технического надзора TÜV опубликовала отчёт о самых надёжных электрокарах.

Tesla Model S возглавила рейтинг самых ненадежных электрокаров
Фото: TeslaTesla

В организации отметили, что в настоящее время в частном владении находится достаточное количество электрических машин, чтобы составить рейтинг. Он основан на результатах технических осмотров моделей.

Первое место, то есть самым беспроблемным электрокаром оказался Smart Fortwo: только у 3.5% осмотренных авто были выявлены какие-то неисправности.

На втором месте - BMW i3 с результатом 4.7%, что соответствует количеству поломок у обычных машин возрастом два-три года. Третье место - Renault Zoe: объём автомобилей, которым требовался ремонт, составляет 5.7%.

Почти в два раза этот показатель оказался хуже у Tesla Model S - 10.7%. Отмечается, что только Dacia Duster и Logan имеют больший процент. Слабыми местами Tesla Model S названы поперечные рычаги подвески, противотуманки и фары ближнего света.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители