Tesla Model S возглавила рейтинг самых ненадежных электрокаров

Немецкая Ассоциация органов технического надзора TÜV опубликовала отчёт о самых надёжных электрокарах.

Фото: Tesla Tesla

В организации отметили, что в настоящее время в частном владении находится достаточное количество электрических машин, чтобы составить рейтинг. Он основан на результатах технических осмотров моделей.

Первое место, то есть самым беспроблемным электрокаром оказался Smart Fortwo: только у 3.5% осмотренных авто были выявлены какие-то неисправности.

На втором месте - BMW i3 с результатом 4.7%, что соответствует количеству поломок у обычных машин возрастом два-три года. Третье место - Renault Zoe: объём автомобилей, которым требовался ремонт, составляет 5.7%.