Продажи китайского «клона» VW Beetle начнутся в марте

Марка Ora, принадлежащая китайскому концерну Great Wall, готовится вывести на домашний рынок новинку – электрокар Ballet Cat. По данным Carscoops, продажи хэтчбека в Китае начнутся 30 марта, несмотря на то, что внешность модели вызвала много вопросов в связи с явным сходством с оригинальным Volkswagen Beetle. Дизайном ожидаемо заинтересовались юристы самого Volkswagen, однако помешать выпуску «клона» им так и не удалось – по крайней мере, пока.

Фото: © Carscoops © Carscoops

На автосалоне в Пекине весной прошлого года Ora представила концепт Punk Cat, который привлек внимание юристов Volkswagen: автомобиль почти в точности копировал классического «Жука». Серийную версию, получившую название Ballet Cat, все же слегка подретушировали, заменив круглую оптику и корпуса наружных зеркал заднего вида. Общая форма кузова с покатой крышей и характерной линией капота, тем не менее, осталась прежней.

Ora Ballet Cat

В длину Ora Ballet Cat достигает 4,4 метра – на 0,4 метра больше, чем оригинальный Volkswagen Beetle, а его ширина и высота равны 1,9 и 1,6 метра соответственно. В движение электрокар приводит единственный электромотор мощностью 171 лошадиная сила, установленный на передней оси и разгоняющий его до максимальной скорости 155 километров в час.

Аккумуляторов предусмотрено два на выбор – емкостью 47,8 и 59,1 киловатт-часа. По предварительным данным, на полном заряде топовой батареи Ora Ballet Cat сможет проезжать около 500 километров.