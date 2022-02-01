Skoda представила купе-кроссовер Enyaq Coupe iV

Компания Skoda расширила в Европе модельный ряд электрической Enyaq iV версией в кузове купе-кроссовер, а также модификацией RS. Внешне новинка отличается ниспадающей линией крыши, оригинальным передним бампером и окрашенными в цвет кузова молдингами.

Фото: Skoda Skoda

Чешский автопроизводитель рассказал, что в сравнении с Enyaq iV коэффициент лобового сопротивления Cd был улучшен и теперь составляет 0,234. Это позволило увеличить запас хода купе на одной зарядке до 545 км (по циклу WLTP).

Клиентам доступны батареи двух вариантов емкости, задний или полный привод, а также четыре силовые установки мощностью от 132 до 220 кВт. У самой мощной версии, модификация RS, дорожный просвет снижен на 10-15 мм, разгон с 0 до 100 км/ч составляет 6,5 секунды, а максимальная скорость автомобиля достигает 180 км/ч — что на 20 км/ч выше, чем у других модификаций купе.

Как и у другой модели семейства Enyaq iV, у новинки обивка сидений выполнена из натуральной шерсти, переработанных ПЭТ-бутылок и кожи, при дублении которой применялись экологически чистые материалы. В список стандартного оборудования входит 13-дюймовый экран мультимедиа (самый большой сенсорный экран, поставляемый для автомобилей Skoda), а также виртуальная приборная панель диагональю 5,3 дюйма. Объем багажного отделения составляет 570 литров.

Оба электрических кроссовера Skoda собирают на заводе марки Млада-Болеславе. Это единственные в Европе модели на основе платформы MEB концерна Volkswagen Group, которые выпускаются за пределами Германии.

Базовая версия Enyaq iV в Чехии стоит от 1,25 млн крон, это около 4 млн рублей по текущему курсу. О планах вывести модель на российский рынок в Skoda не рассказывали.