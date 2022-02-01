Почему современные дизели утрачивают популярность

Дизельные двигатели еще востребованы, но постепенно теряют актуальность. Современные дизели проектируют с акцентом на экологичность, поэтому в них появляются дополнения, которые сводят на «нет» все их достоинства.

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Старый надежный дизель усложняется, что не лучшим образом сказывается на его «живучести». При неправильной эксплуатации он очень легко выходит из строя.

В современных дизельных двигателях стали дорогими системы обработки выхлопных газов. При долгих поездках проблем не возникает, но если водитель предпочитает короткие городские маршруты, неприятностей не избежать.

Сажевый фильтр требует регулярной очистки, этот процесс осуществляется автоматически при условии езды на трассе с высокими оборотами. Частые остановки в пути нарушают процесс очистки, что приводит к засорению фильтра и аварийной работе двигателя. В этом случае фильтр придется чистить в автосервисе или менять его, а это обойдется недешево.

Вихревые заслонки в дизельном двигателе призваны перевести авто в категорию экологичного транспорта. И хотя система работает вполне исправно, нагар все же может заблокировать ее.