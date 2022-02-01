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1 час назад

Ещё одну новую модель Chevrolet из Узбекистана начнут продавать в России

Компактный седан Chevrolet Onix, вероятно, выйдет на российский рынок в 2023 году.

Ещё одна модель Chevrolet может появиться в России
Фото: ChevroletChevrolet

Летом этого года предприятие «Узавтомоторс» в Узбекистане начнёт выпускать новый кроссовер Chevrolet Tracker. Как уже сообщал сайт Wroom.ru, эту машину будут поставлять и в Россию: по предварительной информации, запуск запланирован на конец 2022 года.

А теперь стало известно про ещё одну новую узбекскую модель для нашего рынка. Это компактный седан Chevrolet Onix, второе поколение которого выпускается с 2019 года. Его можно считать преемником известной у нас модели «Кобальт».

Сейчас автомобиль продают на рынках Китая и стран Латинской Америки (там ещё есть и вариант с кузовом хэтчбек). Машины оснащают трёхцилиндровыми бензиновыми турбомоторами объёмом 1,0 или 1,2 литра, работающими в паре с механической или шестиступенчатой автоматической коробками передач.

Chevrolet

По данным «Газеты.ру», седан появится в России в середине 2023 года. Какие именно версии «Оникса» предложат на нашем рынке, ещё неизвестно. Естественно, о ценах и комплектациях пока говорить рано.

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Сейчас в России работают две независимые дилерские сети марки Chevrolet. Одна продаёт «американские» кроссоверы и внедорожники, другая — локализованные в Узбекистане бюджетные автомобили.

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