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58 минут назад

В январе подорожали автомобили 30 марок в России

В январе 30 автомобильных брендов, представленных в России, повысили цены на автомобили. Ни у одной марки машины дешевле не стали, однако некоторые бренды ограничились прибавкой стоимости у одной-двух моделей. Об этом сообщает «Цена Авто».

В январе подорожали автомобили 30 марок
Фото: © РИА Новости / Игорь Руссак© РИА Новости / Игорь Руссак

В начале месяца все модели Lada стали дороже на 1,5 — 8,0%. У Kia и Hyundai в продаже появились машины 2022 года выпуска, которые оказались дороже декабрьских на 1,6 – 5,5% и 1,8 – 5,4% соответственно. У Hyundai повышение затронуло и машины 2021 года на 1,0 – 3,0%, но Kia пока продает прошлогодние авто по прежним ценам. Теперь цена самого доступного автомобиля Hyundai превысила 1 млн рублей.

Среди других европейских брендов прайс-листы всего модельного ряда переписали Renault, Citroen, Peugeot и Volkswagen. Самой серьезной прибавкой, в зависимости от модели и комплектации, отметились Volkswagen (до 682 тыс. руб.), Kia (до 200 тыс. руб.), Citroen (до 190 тыс. руб.) и Peugeot (до 188 тыс. руб.).

Почти все японские производители, кроме компании Nissan, повысили цены по всем моделям и всем комплектациям. У Toyota, к примеру, максимальная прибавка составила 254 тыс. руб., у Mitsubishi — 130 тыс. руб., а у Isuzu — 111 тыс. руб.

Китайские Chery и Geely изменили стоимость большей части своих моделей, в начале года прибавку получили все модели GAC и Great Wall. Лидер сегмента, компания Haval, оставила прайс-листы без изменений — она дважды повышала цены в декабре 2021-го.

В премиальном сегменте подорожали автомобили большинства марок. Весь модельный ряд стал дороже у Genesis и Porsche. В этом классе прибавки исчисляются сотнями тысяч и даже миллионами рублей (до 2,63 млн у Porsche; до 860 тыс. руб. у Mercedes-Benz; до 708 тыс. руб. у Lexus; до 550 тыс. руб. у Genesis).

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