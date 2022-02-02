От Polo до Touareg: Volkswagen обновил цены в России

С наступлением февраля Volkswagen, который уже повышал цены в 2022 году, решил еще раз скорректировать стоимость своей продукции в России. Пересмотр коснулся всего модельного ряда, причем разброс размера прибавки значительный – от 3,5 до 125 тысяч рублей или от 0,1 до 2,2 процента от прежней цены. Наименее заметно изменилась стоимость «бюджетника» Polo, а наибольшим подорожанием отметился кроссовер Touareg.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Лифтбек Volkswagen Polo стал дороже для россиян на 3,5 тысячи рублей во всех имеющихся комплектациях. Большинство остальных автомобилей прибавили по 5-7 тысяч рублей, за исключением хэтчбека Golf, который подорожал на 55-74 тысячи, и вседорожника Touareg, цена которого подскочила разом на 125 тысяч рублей.

Текущее повышение цен – не первое для немецкого бренда в нынешнем году. До этого российский офис Volkswagen корректировал прайс-листы в сторону повышения в середине января, и тогда цены выросли еще более заметно – на 30-410,1 тысячи рублей.