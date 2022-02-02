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3 часа назад

Volkswagen обновил цены. Одна модель подорожала на 125 тысяч рублей

С наступлением февраля Volkswagen, который уже повышал цены в 2022 году, решил еще раз скорректировать стоимость своей продукции в России. Пересмотр коснулся всего модельного ряда, причем разброс размера прибавки значительный – от 3,5 до 125 тысяч рублей или от 0,1 до 2,2 процента от прежней цены. Наименее заметно изменилась стоимость «бюджетника» Polo, а наибольшим подорожанием отметился кроссовер Touareg.

От Polo до Touareg: Volkswagen обновил цены в России
Фото: VolkswagenVolkswagen

Лифтбек Volkswagen Polo стал дороже для россиян на 3,5 тысячи рублей во всех имеющихся комплектациях. Большинство остальных автомобилей прибавили по 5-7 тысяч рублей, за исключением хэтчбека Golf, который подорожал на 55-74 тысячи, и вседорожника Touareg, цена которого подскочила разом на 125 тысяч рублей.

Текущее повышение цен – не первое для немецкого бренда в нынешнем году. До этого российский офис Volkswagen корректировал прайс-листы в сторону повышения в середине января, и тогда цены выросли еще более заметно – на 30-410,1 тысячи рублей.

В российском модельном ряду Volkswagen еще в прошлом году не осталось автомобилей дешевле одного миллиона рублей. Следом к ряду таких брендов перешли Skoda и Hyundai, а вот Kia пока держится, несмотря на подорожание Rio: цена хэтчбека Picanto на сегодняшний день стартует с 954 900 рублей.

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