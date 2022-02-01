Салон возрожденной Acura Integra показали на фото

В рамках гонки «24 часа Дайтоны», которая состоялась во Флориде в минувшие выходные, компания Acura впервые представила возрожденную Integra с доработанным салоном — прежде модель демонстрировали в предсерийном виде и с затемненными окнами. На этот же раз у публики была возможность рассмотреть интерьер Integra и сделать фотографии, которые затем были опубликованы в социальных сетях. Издание Car and Driver обратило внимание на то, что салон новинки оформлен в том же стиле, что и у соплатформенного Honda Civic.

Фото: © John Barr (derphound01) / Instagram © John Barr (derphound01) / Instagram

Премьера Acura Integra, возрожденной спустя 15 лет, состоялась еще в конце прошлого года. Тогда марка продемонстрировала предсерийный прототип лифтбека, построенного на базе Honda Civic одиннадцатого поколения. Новинка получила мотор от «заряженного» Civic Si — «турбочетверку» 1.5, которая развивает 203 лошадиные силы. Агрегат работает в тандеме с вариатором, однако для энтузиастов пообещали шестиступенчатую механическую коробку передач. Также для модели заявлен дифференциал повышенного трения.

John Barr (derphound01) / Instagram

John Barr (derphound01) / Instagram

Теперь же выяснилось, что от Civic лифтбэку достались не только «тележка» и силовой агрегат, но и некоторые детали салона. Например, у автомобилей похоже выполнены дефлекторы воздуховодов с сетчатым узором и шайбы климат-контроля, а также возвышающийся над передней панелью экран мультимедийной системы. При этом кресла у Integra другие, отличаются и материалы отделки.

По предварительным данным, цены на Integra будут начинаться от 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей), в то время как Civic стоит от 23 365 долларов (1,8 миллиона рублей).