Сотни тысяч автомобилей Kia отзывают в США

В США будут отозваны 410 619 автомобилей Kia. Их подушки безопасности могут не сработать в момент аварии.

Фото: Kia Kia

Под отзывную кампанию подпадают модели Forte Koup 2017 года, Forte 2017-2018 годов выпуска, электромобили Sedona и кроссовер Soul 2017-2019 годов. Как выяснилось, у них не срабатывает электроника, отвечающая за безопасность во время аварии, пишет Carscoops.

Из-за того, что микросхема контактирует с крышкой блока управления, может повреждаться чип на печатной плате ACU. В этом случае электрическая цепь оказывается разомкнутой. На панели приборов высветится предупреждающий значок. В случае ДТП подушки безопасности не сработают.