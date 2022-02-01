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52 минуты назад

Потенциально опасны. Сотни тысяч автомобилей Kia отзывают в США

В США будут отозваны 410 619 автомобилей Kia. Их подушки безопасности могут не сработать в момент аварии.

Сотни тысяч автомобилей Kia отзывают в США
Фото: KiaKia

Под отзывную кампанию подпадают модели Forte Koup 2017 года, Forte 2017-2018 годов выпуска, электромобили Sedona и кроссовер Soul 2017-2019 годов. Как выяснилось, у них не срабатывает электроника, отвечающая за безопасность во время аварии, пишет Carscoops.

Из-за того, что микросхема контактирует с крышкой блока управления, может повреждаться чип на печатной плате ACU. В этом случае электрическая цепь оказывается разомкнутой. На панели приборов высветится предупреждающий значок. В случае ДТП подушки безопасности не сработают.

О смертельных случаях, возникших из-за этой проблемы, к счастью, неизвестно. Впервые неисправность заметили автовладельцы из Южной Кореи: поэтому вполне возможно, что проблемы могут быть и в других странах. В США было обнаружено 947 гарантийных обращений, которые могут быть связаны с этой неполадкой.

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