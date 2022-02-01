У Haval в России не осталось кроссоверов дешевле 1,5 млн рублей

Компания Haval подняла цены на весь модельный ряд на российском рынке. Автомобили подорожали на сумму от 30 тыс. до 60 тыс. руб. или 1,3-3,3%, сообщают «Автоновости дня». Теперь самая доступная модель китайской марки стоит не меньше полутора миллионов рублей.

Фото: Haval Haval

Кроссовер Haval Jolion, поступивший в продажу в мае прошлого года, подорожал на 50 тыс. руб. — до 1,5 млн руб. «Паркетники» F7 и F7x стали дороже на 30 тыс. руб. и на 30-50 тыс. руб. соответственно. Классический Haval F7 с февраля стоит от 1,81 млн руб., а купеобразный F7x — от 1,86 млн руб. Сильнее всего изменилась цена у Haval H9 — все комплектации рамного внедорожника выросли в цене на 60 тыс. руб.

Российские дилеры Haval в 2021 году реализовали 39,1 тыс. автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с 2020-м. Такой результат стал рекордным для этой китайской марки в России. Бестселлером в прошлом году стал Haval F7 (12,4 тыс. ед.), следом идут F7x (10,3 тыс. ед.) и Jolion (9,9 тыс. ед.). Производство обновленных моделей F7 и F7x запустили в Тульской области в конце января.

По итогам января стало известно, что за первый месяц 2022 года сразу 30 автомобильных брендов, представленных в России, повысили цены на машины. Теперь цена самого доступного автомобиля Hyundai превысила 1 млн рублей.