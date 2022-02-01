Штраф-2022: проезд через парковку

Автомобилисты в России часто нарушают правила дорожного движения. За подобными действиями следует наказание в виде штрафа или лишения водительского удостоверения. К примеру, водители часто объезжают пробки через парковочные места, что является нарушением ПДД. Раньше за такие действия сотрудники ГИБДД оформляли протокол и выписывали штраф. Сейчас аналогичными полномочиями наделили и комплексы дорожных камер. Проезд через парковку равносилен пересечению сплошной разметки. Рассмотрим, какие штрафы назначаются за данный вид нарушения.

Фото: Car.ru Car.ru

Автомобилист может передвигаться по парковочной зоне только в том случае, если хочет поставить транспортное средство или выехать со стоянки. Все остальные ситуации расцениваются в качестве нарушения закона.

Видео дня

В Москве камеры, способные автоматически фиксировать данное нарушение, начали устанавливать 2 года назад. Пока полномочия передаются автоматизированной системе, сотрудники ГИБДД все еще могут выписывать штрафы за проезд по парковке.

Практика показывает, что данное нарушение автомобилисты совершают, когда на дороге образуется большая пробка. Пустой парковочный ряд вдоль проезжей части - соблазн в подобных ситуациях. Это позволит быстро объехать затор, но приведет за собой неприятные последствия в виде штрафа и прочих наказаний. Когда находчивый автомобилист попытается вернуться из парковочного ряда в свой, он создаст помехи для других участников движения. Другие водители в пробке могут просто не пустить его в поток. Подобные действия часто становятся причиной крупных аварий. Это первая причина, по которой не стоит объезжать пробку через парковку.

Есть еще одна, не менее важная причина, - нарушение разметки. Напомним, что парковочное место обозначается горизонтальной линией, которую, по правилам, пересекать нельзя. За проезд предусматривается наказание по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей.

Фиксировать нарушение может дорожная камера или сотрудник ДПС. Дорожная камера для фиксации записывает ролик, на котором видно, как водитель не просто парковался, а проехал за линию разметки и передвигался по парковочным местам. На данный момент оформлением штрафов занимается ГИБДД. Напомним, что по закону предоставляется скидка в размере 50%, если внести оплату в срок до 20 дней. Если внести оплату в установленный срок, штраф составит всего 250 рублей.