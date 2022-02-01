Объявлены цены новой спецверсии Lada Niva Travel

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой версии Lada Niva Travel — следом за другими моделями марки внедорожник обзавелся специальным исполнением Black с черным декором в экстерьере и интерьере и расширенным списком оснащения. Новая версия обойдется в 972 900 рублей, что на 93 тысячи рублей дороже Niva Travel начального уровня. При этом продажи обычной Niva Travel временно приостановлены из-за угрозы возгорания.

Фото: © Lada © Lada

Black-версия построена на базе средней комплектации Comfort (без черных деталей такую Niva Travel можно купить за 936 900 рублей, то есть разница составляет 36 тысяч рублей). Внедорожник такого уровня оснащается кондиционером, подогревом передних сидений и охлаждаемым перчаточным ящиком.

Однако Niva Travel Black дополнительно получила 16-дюймовые диски вместо штатных 15-дюймовых, складной ключ зажигания с пультом управления центральным замком и сигнализацией, защитный колпак запасного колеса в цвет кузова и рейлинги.

черный цвет окрашены диски и облицовки колесных арок, а в салоне — черный потолок. На принадлежность к специальной серии обозначена надписью Black в виде шильда на кузове и вышивки на спинках передних кресел.

Ранее стало известно, что существует угроза возгорания Niva Travel — проблема оказалась настолько серьезной, что АвтоВАЗ был вынужден приостановить выдачу машин до тех пор, пока специальная комиссия не установит причину. Известно как минимум о трех случаях воспламенения внедорожников, а в группе риска находятся около 2,7 тысячи автомобилей.