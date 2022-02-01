Заводим двигатель: на какой «минус» рассчитаны автомобили?

Российские автолюбители эксплуатируют автомобили в любую погоду. Даже в сильный мороз около 50 градусов по Цельсию. А на какой мороз рассчитаны автомобили?

Фото: © РИА Новости . Александр Кряжев © РИА Новости . Александр Кряжев

Если провести анализ нормативов и ГОСТов, то там конкретики отыскать не получится. Есть отдельные нормативы для холодного пуска. По эксплуатации двигателей при минусовой температуре информации просто нет.

Уклончиво отвечают на данный вопрос и сами автопроизводители. Так, отечественный АВТОВАЗ гарантирует работу силового агрегата при минус 40 градусах Цельсия. Такую же температуру озвучили и представители Jaguar Land Rover.

У Porsche, как выяснилось, вообще нет температурных ограничений. Представители автобренда Subaru ответили, что у них имеются только нормы по эксплуатации "ЭРА-ГЛОНАСС". И это минус 40 °C.

Корейский автобренд Hyundai адаптировал свои автомобили специально для России до минус 40 °C.

В компании Renault ответили, что их машины должны запускаться при минус 30 °C.

Так или иначе, при условных минус 50 °C, автомобиль может функционировать. Только при этом его нужно подготовить. Просто повернуть ключ зажигания будет недостаточно. Следует использовать устройства для предварительного прогрева.