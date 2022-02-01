Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-4° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
51 минуту назад

Заводим двигатель в мороз. А какой предел по «минусу»?

Российские автолюбители эксплуатируют автомобили в любую погоду. Даже в сильный мороз около 50 градусов по Цельсию. А на какой мороз рассчитаны автомобили?

Заводим двигатель: на какой «минус» рассчитаны автомобили?
Фото: © РИА Новости . Александр Кряжев© РИА Новости . Александр Кряжев

Если провести анализ нормативов и ГОСТов, то там конкретики отыскать не получится. Есть отдельные нормативы для холодного пуска. По эксплуатации двигателей при минусовой температуре информации просто нет.

Уклончиво отвечают на данный вопрос и сами автопроизводители. Так, отечественный АВТОВАЗ гарантирует работу силового агрегата при минус 40 градусах Цельсия. Такую же температуру озвучили и представители Jaguar Land Rover.

У Porsche, как выяснилось, вообще нет температурных ограничений. Представители автобренда Subaru ответили, что у них имеются только нормы по эксплуатации "ЭРА-ГЛОНАСС". И это минус 40 °C.

Корейский автобренд Hyundai адаптировал свои автомобили специально для России до минус 40 °C.

В компании Renault ответили, что их машины должны запускаться при минус 30 °C.

Так или иначе, при условных минус 50 °C, автомобиль может функционировать. Только при этом его нужно подготовить. Просто повернуть ключ зажигания будет недостаточно. Следует использовать устройства для предварительного прогрева.

При этом нужно понимать, что вы будете эксплуатировать автомобиль в экстремальных условиях на свой страх и риск. Если с машиной возникнут проблемы, дилеры всегда найдут способ выкрутиться и отказать в гарантийном обслуживании и ремонте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители