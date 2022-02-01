Обновлённый Kia Seltos готовят к серийному выпуску

Компания Kia расширяет свой модельный ряд, кроссовер Seltos 2022 года полностью раскрылся на новых фотоснимках, экстерьер машины изменён по сравнению с прототипом.

Фото: Киа Моторс Россия и СНГ Киа Моторс Россия и СНГ

Согласно информации южнокорейских массмедиа, новый автомобиль, относящийся к SUV-сегменту, начнут производить во второй половине нынешнего года. В настоящее время специалисты работают над отдельными деталями переднего и заднего бампера, при этом их форма будет сохранена. Наряду с этим решётка радиатора станет иной, в отличие от прототипа. Ещё одной задачей является необходимость скорректировать графику головных фар и задних блок-фонарей.

Kia

Специалисты также добавят несколько новых цветовых оттенков кузова и используют диски с другим рисунком. Много внимания уделяется проработке вопроса относительно обеспечения машины бортовыми системами. Кроссовер Kia Seltos относится к компактным представителям внедорожного сегмента и производится с 2019 года.

Kia

Модель прошла глубокое обновление, в России машины собирают на Калининградском заводе «Автотор». Стоимость кроссовера находится в пределах 1,099-1,999 млн рублей, компания предлагает шесть различных комплектаций.