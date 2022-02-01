Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
-1° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
2 часа назад

Обновлённый кроссовер Kia Seltos готовят к серийному выпуску

Компания Kia расширяет свой модельный ряд, кроссовер Seltos 2022 года полностью раскрылся на новых фотоснимках, экстерьер машины изменён по сравнению с прототипом.

Обновлённый Kia Seltos готовят к серийному выпуску
Фото: Киа Моторс Россия и СНГКиа Моторс Россия и СНГ

Согласно информации южнокорейских массмедиа, новый автомобиль, относящийся к SUV-сегменту, начнут производить во второй половине нынешнего года. В настоящее время специалисты работают над отдельными деталями переднего и заднего бампера, при этом их форма будет сохранена. Наряду с этим решётка радиатора станет иной, в отличие от прототипа. Ещё одной задачей является необходимость скорректировать графику головных фар и задних блок-фонарей.

Kia

Специалисты также добавят несколько новых цветовых оттенков кузова и используют диски с другим рисунком. Много внимания уделяется проработке вопроса относительно обеспечения машины бортовыми системами. Кроссовер Kia Seltos относится к компактным представителям внедорожного сегмента и производится с 2019 года.

Kia

Модель прошла глубокое обновление, в России машины собирают на Калининградском заводе «Автотор». Стоимость кроссовера находится в пределах 1,099-1,999 млн рублей, компания предлагает шесть различных комплектаций.

Под капотом авто расположен 1,6-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью 123 л. с. Предусмотрен и более мощный силовой агрегат с рабочей камерой 2,0 л и потенциалом 149 л. с.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители