Porsche Boxster превратили в «Запорожец» на 500 л.с.

В Сети часто показывают различные тюнинг-проекты, привлекающие к себе внимание и выделяющиеся среди конкурентов наличием различных опций и функций, которых не было в базовых версиях авто.

Так, одним из последних проектов тюнеров стала переделка премиального транспортного средства Porsche Boxster в обычный советский Запорожец, который оснастили мощным силовым агрегатом. Если говорить откровенно, то от ЗАЗ-968М здесь позаимствован только кузов, а все оснащение взяли от премиального автомобиля.

В результате выполненных работ появился своеобразный гибрид. Внешне это банальный Запорожец, но в движение его приводит 500-сильный мотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Тюнеры не называют точную стоимость этого проекта, но одно можно сказать, над его созданием пришлось потрудиться несколько месяцев, и результат превзошел ожидания.

Car.ru

Салон машины также переделали, взяв для него элементы Porsche Boxster, а также яркий зеленый оттенок отделки, натуральную замшу и вставки из кожи. Такое транспортное средство было создано в единственном экземпляре, и пока продавать его тюнеры не собираются. Автомобиль очень яркий и интересный.