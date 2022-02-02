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4 часа назад

Porsche Boxster превратили в «Запорожец» на 500 л.с.

В Сети часто показывают различные тюнинг-проекты, привлекающие к себе внимание и выделяющиеся среди конкурентов наличием различных опций и функций, которых не было в базовых версиях авто.

Porsche Boxster превратили в «Запорожец» на 500 л.с.
Фото: Car.ruCar.ru

Так, одним из последних проектов тюнеров стала переделка премиального транспортного средства Porsche Boxster в обычный советский Запорожец, который оснастили мощным силовым агрегатом. Если говорить откровенно, то от ЗАЗ-968М здесь позаимствован только кузов, а все оснащение взяли от премиального автомобиля.

В результате выполненных работ появился своеобразный гибрид. Внешне это банальный Запорожец, но в движение его приводит 500-сильный мотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Тюнеры не называют точную стоимость этого проекта, но одно можно сказать, над его созданием пришлось потрудиться несколько месяцев, и результат превзошел ожидания.

Car.ru

Салон машины также переделали, взяв для него элементы Porsche Boxster, а также яркий зеленый оттенок отделки, натуральную замшу и вставки из кожи. Такое транспортное средство было создано в единственном экземпляре, и пока продавать его тюнеры не собираются. Автомобиль очень яркий и интересный.

Большая часть кузовных элементов была доработана, салон модернизирован, и техническая часть тоже. Но так или иначе, это все тот же отечественный Запорожец внешне, что добавляет машине патриотизма.

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