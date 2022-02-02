Можно ли оплатить штрафы ГИБДД частями или в рассрочку?

Автомобилисты в России часто сталкиваются с получением штрафов за различные нарушения. Большая их часть связана с превышением максимально допустимой скорости. За это предусматривается не самый крупный штраф. Однако некоторые водители получают более значительные меры наказания, особенно, когда садятся за руль в нетрезвом состоянии. В таком случае приходится платить крупный штраф. Из-за этого возникает вопрос - можно ли разделить оплату по частям?

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Провинившиеся водители имеют право заплатить крупный штраф по частям, даже если нарушение сопровождается лишением водительского удостоверения, а дело рассматривается в судебном порядке. Рассмотрим, куда для этого обращаться и какие документы готовить.

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Для начала следует рассмотреть, как проводится оплата штрафов ГИБДД. Сперва в ведомстве выписывают постановление. К примеру, автомобилист превысил скоростной режим, а нарушение было зафиксировано камерой, которая направляет данные на сервер для проведения проверки. Если ошибок в данных нет, на имя автомобилиста выписывается постановление.

После этого штраф появляется в базе ГИБДД и в ГИС ГМП, а сведения передаются водителю. Как только оплата будет проведена, информация о платеже проходит в ГИС ГМП. На этом этапе штраф считается погашенным.

Штрафы, оформленные в ГИБДД, можно платить по частям. Данное правило отражено в пункте 6 инструкции ГИС ГМП. Там указано, что по одному начислению может совершаться несколько платежей. Оплатить штраф частями можно, если гражданин знает реквизиты платежа. Данная информация содержится в бланке постановления, который приходит на имя водителя. Практика показывает, что при частичной оплате денежные средства до получателя доходят не всегда. Поэтому следует сохранять все квитанции и чеки.

Напомним, что на оплату штрафа отводится 70 дней с даты постановления, но у автомобилиста есть только 10 дней, чтобы обжаловать штраф. После этого постановление официально вступает в силу, а срок оплаты составляет 60 дней.

Чтобы получить рассрочку на оплату штрафа, следует направить прошение на имя сотрудника ГИБДД, который занимался оформлением постановления. В заявлении следует указать всю важную информацию, а именно: причину, по которой не получается уплатить штраф в срок. В списке веских причин - тяжелое материальное положение, болезнь, потеря работы или крупный долг. Заявление должно быть дополнено выпиской из банка или справкой из медицинского учреждения.

Для этого потребуется собрать пакет документов - копию паспорта, копию постановления, заявление и документы, подтверждающие отсутствие возможности совершить оплату. На рассмотрение данного заявления сотруднику ГИБДД отводится 30 дней.