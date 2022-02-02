В России выбрали лучший китайский автомобиль года

Подведены итоги конкурса на звание лучшей китайской модели года в России. В голосовании, проведенном порталом «Китайские автомобили», приняли участие автомобильные журналисты из разных изданий, блогеры и читатели: каждый мог назвать абсолютно лучшую по его мнению модель из тех, которые официально представлены на российском рынке. Второй год подряд наибольшее количество баллов набрал Geely Tugella, а второе и третье места достались двум моделям Haval — новичку Jolion и внедорожнику H9.

Фото: © Geely © Geely

В опросе приняли участие 49 автомобильных экспертов и коллектив читателей «Китайских автомобилей», которые отдали свой голос за лучшую модель и еще несколько автомобилей, достойных топ-5. В итоге 40 из 50-ти опрошенных упомянули Geely Tugella, и 18 из них поставили кросс-купе на первое место. В общей сложности Тугелла набрала 76 баллов, что почти в два с половиной раза больше, чем ближайший преследователь Haval Jolion. Haval H9 заработал 27 очков.

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Всего в анкетах были упомянуты 25 моделей девяти китайских марок.

Результаты голосования

Geely Tugella продается на российском рынке с ноября 2020 года. Кросс-купе представлено с 2,0-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, восьмидиапазонным автоматом и полным приводом, а актуальные на начало февраля рекомендованные цены варьируются от 2 769 990 до 2 869 990 рублей в зависимости от комплектации. Тугелла — единственная модель в нынешней линейке марки, которую поставляют в Россию из Китая (остальные автомобили собирают на мощностях белорусского завода «БелДжи»).

Haval Jolion — новичок в России, который поступил в продажу только в конце весны 2021-го. Это самая доступная модель в линейке Haval, она стоит от 1 499 000 рублей за модификацию с передним приводом и 143-сильным мотором и от 1 989 000 рублей за полноприводный вариант с полуторалитровым двигателем на 150 сил. Сборка Jolion организована на заводе Haval в Тульской области.

Haval Jolion

Что же касается Haval H9, то его жизненный цикл подходит к концу. Ранее в российском представительстве марки пообещали, что выпуск внедорожника в Туле продолжится в 2022 году несмотря на то, что в глобальном производственном плане концерна Great Wall на нынешний год модель отсутствует. В настоящее время H9 стоит от 3 149 000 рублей.

Haval H9