Появились новые подробности о семиместном кроссовере Mazda CX-80

Портал Spyder7, специализирующийся на инсайдерской информации о японских марках, поделился подробностями о грядущем семиместном кроссовере Mazda CX-80. Издание утверждает, что старт продаж модели на внутреннем рынке запланирован на 2023 год. В Японии CX-80 станет самым крупным автомобилем в линейке Mazda и будет комплектоваться четырех- и шестицилиндровыми турбомоторами семейств Skyactiv-X и Skyactiv-D.

Фото: © Spyder7 © Spyder7

Ожидается, что в основу CX-80 ляжет новая заднеприводная платформа с продольным расположением двигателя, которую Mazda разрабатывает совместно с Toyota. Помимо бензиновых и дизельных турбомоторов, кроссовер может получить и мягкогибридную установку с 48-вольтовым стартер-генератором.

Ранее Mazda анонсировала сразу несколько новых моделей на зарубежных рынках. Так, в обозримом будущем в Европу пообещали привезти CX-60 и упомянутый CX-80. В США появятся крупные кроссоверы CX-70 и CX-90, а также компактный CX-50. Кроме этого, должна состояться премьера новой версии первого серийного электрокара Mazda с индексом MX-30: это будет гибридный вариант с роторным двигателем, который станет частью силовой установки и будет играть роль генератора для подзарядки батареи во время движения.