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2 часа назад

Появились новые подробности о семиместном кроссовере Mazda CX-80

Портал Spyder7, специализирующийся на инсайдерской информации о японских марках, поделился подробностями о грядущем семиместном кроссовере Mazda CX-80. Издание утверждает, что старт продаж модели на внутреннем рынке запланирован на 2023 год. В Японии CX-80 станет самым крупным автомобилем в линейке Mazda и будет комплектоваться четырех- и шестицилиндровыми турбомоторами семейств Skyactiv-X и Skyactiv-D.

Появились новые подробности о семиместном кроссовере Mazda CX-80
Фото: © Spyder7© Spyder7

Ожидается, что в основу CX-80 ляжет новая заднеприводная платформа с продольным расположением двигателя, которую Mazda разрабатывает совместно с Toyota. Помимо бензиновых и дизельных турбомоторов, кроссовер может получить и мягкогибридную установку с 48-вольтовым стартер-генератором.

Ранее Mazda анонсировала сразу несколько новых моделей на зарубежных рынках. Так, в обозримом будущем в Европу пообещали привезти CX-60 и упомянутый CX-80. В США появятся крупные кроссоверы CX-70 и CX-90, а также компактный CX-50. Кроме этого, должна состояться премьера новой версии первого серийного электрокара Mazda с индексом MX-30: это будет гибридный вариант с роторным двигателем, который станет частью силовой установки и будет играть роль генератора для подзарядки батареи во время движения.

Что же касается модельной линейки Mazda в России, то она пока лишь сокращается. Так, в сентябре прекратились поставки CX-30. И хотя представитель марки заявил «Мотору», что продажи CX-30 «не прекращены, а временно приостановлены», кроссовер не вернулся на наш рынок и по-прежнему отсутствует на официальном сайте.

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