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1 час назад

Как снять секретку дисков без специального ключа

По мере эксплуатации транспортного средства водители время от времени снимают колеса. И так как они тоже могут стать уловом для воров, владельцы авто решаются на замену привычных болтов так называемыми секретками.

Как снять секретку с колеса без специального ключа
Фото: Car.ruCar.ru
Представьте ситуацию, вы установили на колеса секретки, но потеряли ключ, а в магазине найти не можете. Но как быть, если секретные болты срочно нужно снять? Сделать это в кустарных условиях можно. Несмотря на внешнюю сложность механизма, он простой. Существуют эффективные способы позволяющие раскрутить «механизм». Вам понадобятся следующие инструменты:
  • Торцевая головка, диаметр которой совпадает с диаметром секретки;
  • Ключ, подходящий для торцевых головок;
  • Отвертка, молоток;
  • Колесный болт стандартный.

Секретки, как правило, мягкие. Водители вбивают молотком торцевую головку на секретку, после чего с помощью торцевого ключа болт выкручивают. Так как внутри головки есть ребра, а металл мягкий, его конфигурация меняется и проблем с выкручиванием не возникает.

После того как секретка снята, на ее место следует установить новый болт. Нужно это для того, чтобы проверить, в нормальном ли состоянии находится резьба и не повредили ли вы ее.

Пользоваться гаечными ключами, трубами-воротниками нельзя. При откручивании контролируйте собственные усилия, в противном случае можно повредить секретку. Если боитесь что-то повредить, лучше отправьтесь в сервисный центр.

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