Как снять секретку с колеса без специального ключа

По мере эксплуатации транспортного средства водители время от времени снимают колеса. И так как они тоже могут стать уловом для воров, владельцы авто решаются на замену привычных болтов так называемыми секретками.

Торцевая головка, диаметр которой совпадает с диаметром секретки;

Ключ, подходящий для торцевых головок;

Отвертка, молоток;

Колесный болт стандартный. Представьте ситуацию, вы установили на колеса секретки, но потеряли ключ, а в магазине найти не можете. Но как быть, если секретные болты срочно нужно снять? Сделать это в кустарных условиях можно. Несмотря на внешнюю сложность механизма, он простой. Существуют эффективные способы позволяющие раскрутить «механизм». Вам понадобятся следующие инструменты:

Секретки, как правило, мягкие. Водители вбивают молотком торцевую головку на секретку, после чего с помощью торцевого ключа болт выкручивают. Так как внутри головки есть ребра, а металл мягкий, его конфигурация меняется и проблем с выкручиванием не возникает.

После того как секретка снята, на ее место следует установить новый болт. Нужно это для того, чтобы проверить, в нормальном ли состоянии находится резьба и не повредили ли вы ее.