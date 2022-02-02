Как снять секретку с колеса без специального ключа

По мере эксплуатации транспортного средства водители время от времени снимают колеса. И так как они тоже могут стать уловом для воров, владельцы авто решаются на замену привычных болтов так называемыми секретками.
Секретки, как правило, мягкие. Водители вбивают молотком торцевую головку на секретку, после чего с помощью торцевого ключа болт выкручивают. Так как внутри головки есть ребра, а металл мягкий, его конфигурация меняется и проблем с выкручиванием не возникает.
После того как секретка снята, на ее место следует установить новый болт. Нужно это для того, чтобы проверить, в нормальном ли состоянии находится резьба и не повредили ли вы ее.
Пользоваться гаечными ключами, трубами-воротниками нельзя. При откручивании контролируйте собственные усилия, в противном случае можно повредить секретку. Если боитесь что-то повредить, лучше отправьтесь в сервисный центр.